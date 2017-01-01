Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве мотоцикл насмерть сбил мужчину

Комментариев: 0
Пешеход переходил дорогу с двойной сплошной линией в неустановленном для этого месте.
В Дарницком районе Киева мотоцикл сбил пешехода
В Дарницком районе Киева мотоцикл сбил пешехода
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева вечером 10 декабря случилось смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел на улице Ревуцкого. Пожилого мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, сбил мотоцикл Yamaha. Он погиб на месте.

Водитель транспортного средства после столкновения пролетел еще около 100 м и упал. Его в срочном порядке госпитализировали.

На место аварии прибыла следственно-оперативная группа.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве мотоцикл насмерть сбил мужчину

В ДТП под Киевом погибла популярный мотоблогер

Ранее сообщалось, что во Львовской области два человека на мотоцикле врезались в дерево и погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ДТП, смерть, фото, мотоцикл, погиб, пешеход
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь