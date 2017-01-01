В Киеве мотоцикл насмерть сбил мужчину

Пешеход переходил дорогу с двойной сплошной линией в неустановленном для этого месте.

В Дарницком районе Киева вечером 10 декабря случилось смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел на улице Ревуцкого. Пожилого мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, сбил мотоцикл Yamaha. Он погиб на месте.

Водитель транспортного средства после столкновения пролетел еще около 100 м и упал. Его в срочном порядке госпитализировали.

На место аварии прибыла следственно-оперативная группа.

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