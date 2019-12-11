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Декоммунизация: С моста Патона уберут символику СССР

Комментариев: 8
Мост построен в 1953 году, в года смерти Сталина.
Длина моста 1543 метров
Длина моста 1543 метров
wikipedia.org

В Киеве с моста Патона планируют снять коммунистическую символику советской эпохи. 

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, передает "Большой Киев".

Проект декоммунизации моста направлен на обсуждение Министерства культуры. По данным столичной мэрии, за шесть лет в Киеве в ходе декоммунизации переименовано более 200 топонимов.

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Стоит отметить, мост имени Пато́на - один из мостов через Днепр в Киеве, построен в 1953 году. Длина моста 1543 метров. Он является частью Малой окружной дороги. Назван в честь известного украинского ученого Бориса Патона.

Ранее сообщалось, что советскую символику демонтировали на семи станциях киевского метрополитена.

Как сообщалось 7 ноября, Укрзализныця “избавилась“ от герба СССР на щите Родины-Матери.

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Теги: демонтаж, декоммунизация, мост Патона, Киев
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Комментариев (8)
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Антибес    11.12.2019, 10:11
Оценка:  -2
Антибес
Гуглим:"Состояние моста Патона",читаем и запасаемся попкорном,следя за процессом декоммунизации этого моста.Будет интересно!)))))
Антибес    11.12.2019, 10:04
Оценка:  -2
Антибес
При СССР подобную символику,как и сооружения,на которых эту символику монтировали,делали на века.Будет справедливо если после того как вы,полоумные выблядки,начнёте долбить этот мост,он пойдёт трещинами и вместе с вами рухнет.
Л_о_л_а    11.12.2019, 09:58
Оценка:  -1
Л_о_л_а
и власть вроде поменялась. а ничего не изменилось....
Via_dolorosa    11.12.2019, 10:03
Оценка:  +1
Via_dolorosa
тут уже не будет про_росийской власти; к этому вам след. привыкнуть и не жить иллюзиями что след. президент начнёт водить хороводы с мацквой
FPN    11.12.2019, 09:44
Оценка:  +1
FPN
СНЕСТИ МОСТ!!!!!!
COZEL    11.12.2019, 09:20
Оценка:  +2
COZEL
И МОСТ НА Х-УЙ ЗНЫЧТОЖИТЬ, ОН ЖЕ СОВЕТСКИЙ И ФСЕ ЧТО СОЗДАНО СОВЕТАМИ УНИЧТОЖИТЬ ДОЛБО-ЕБАМИ ПОДБИНДОСОВИКАМИ И ОБОС-РАНЫМИ НАЦИСТАМИ-БЕНДЭРОВЦАМИ
Russian-Troll    11.12.2019, 09:18
Оценка:  +3
Russian-Troll
Какие же вы жалкие. Тьфу на вас.
Даже декомунизировать нормально не можете. Символику убрать - мелко! Надо мост разрушить. Вот это была бы настоящая декомунизация.
fkrfyfan    11.12.2019, 09:16
Оценка:  +1
fkrfyfan
Вы хоть что то новое построить способны?
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