Декоммунизация: С моста Патона уберут символику СССР

Мост построен в 1953 году, в года смерти Сталина.

В Киеве с моста Патона планируют снять коммунистическую символику советской эпохи.

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, передает "Большой Киев".

Проект декоммунизации моста направлен на обсуждение Министерства культуры. По данным столичной мэрии, за шесть лет в Киеве в ходе декоммунизации переименовано более 200 топонимов.

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Стоит отметить, мост имени Пато́на - один из мостов через Днепр в Киеве, построен в 1953 году. Длина моста 1543 метров. Он является частью Малой окружной дороги. Назван в честь известного украинского ученого Бориса Патона.

Ранее сообщалось, что советскую символику демонтировали на семи станциях киевского метрополитена.

Как сообщалось 7 ноября, Укрзализныця “избавилась“ от герба СССР на щите Родины-Матери.

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