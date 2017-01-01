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Под Киевом пьяный выехал на "встречку" и чуть не снес авто полицейских

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Патрульные успели увернуться, а водитель авто сзади сманеврировать не успел.
Водитель второго автомобиля получил перелом ноги
Водитель второго автомобиля получил перелом ноги
Скриншот

Под Киевом на 38-ом километре Варшавской трассы в посёлке Немешаево пьяный водитель на Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу движения и чуть не врезался в авто полицейских. Патрульные успели увернуться, однако в ДТП попало авто, которое двигалось сзади. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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"Водитель белой Aveo, в сильном алкогольном опьянении, выехал на встречку. В этот момент на встречу ему ехал автомобиль патрульной полиции, следом за ним - красный Aveo. Правоохранители успели увернуться, а красный Aveo нет" - говорится в сообщении.

В результате столкновения, у водителя красной Aveo, предположительно, перелом ноги.

Ранее под Львовом школьный автобус попал в ДТП, пятеро пострадавших. Лобовое столкновения автобуса с детьми и легковушки произошло на трассе Киев - Чоп. Пострадали трое детей и двое взрослых.

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Теги: дтп, Киев, пьяный, немешаево
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