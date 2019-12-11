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В центре Киева демонтировали "Ежика в тумане"

Комментариев: 1
Художественная композиция долгое время располагалась на улице Рейтарской.
Позже ежика вернут на прежнее место
Позже ежика вернут на прежнее место
facebook.com/skrytutskyy

В столичном сквере на улице Рейтарской временно демонтировали известную многим скульптуру “Ежик в тумане“, посвященную персонажу из мультфильма.

Об этом сообщил на странице в Facebook ее автор, скульптор Константин Скритуцкий.

Позже художественную композицию вернут на прежнее место по окончании реконструкции зоны отдыха.

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“Наконец вокруг ежика будет обустроен инновационный экопарк… А Ежик тем временем поехал чистить иголки перед долгожданным открытием. До встречи в обновленном пространстве!», – говорится в сообщении.

На данный момент на месте арт-объекта установлен стенд с надписью: “Пошел считать звезды. Вернусь на открытие!“.

Как сообщалось 27 ноября, в центре Киева возле “Ежика в тумане“ появится инновационный экопарк.

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Теги: Ежик в тумане, скульптура, Киев, парк
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Комментариев (1)
fkrfyfan    11.12.2019, 11:40
Оценка:  0
fkrfyfan
Как и "Жил-был пёс" - классика!
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