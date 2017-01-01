Киевлянин устроил кровавую стрельбу на улице
Возле одной из многоэтажек на проспекте Свободы в Киеве неизвестный устроил стрельбу, поранив мужчину, который выгуливал собаку.
Об этом сообщает Обозреватель.
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По данным источников издания, происшествие случилось во вторник, 10 декабря, около 20.30. Мужчина в капюшоне подстерегал владельца собаки возле дома и, когда тот вышел на улицу, сразу начал стрелять. 31-летний мужчина получил три огнестрельных ранения – в бедро, лопатку и область груди.
Злоумышленник с места преступления скрылся. Супруга пострадавшего вызвала полицию, однако его показания не прояснили ситуацию. Мотивы действий преступника пока неизвестны.
“Похоже, что стрелок в капюшоне подстерегал объект, а что за мотив – разберется следствие. Есть еще вопросы по оружию, которое было использовано“, – рассказал источник.
Как сообщалось 28 октября, в Киеве неадекват открыл стрельбу по случайной прохожей.
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