Киевлянин устроил кровавую стрельбу на улице

Ранен мужчина, выгуливавший собаку.

Возле одной из многоэтажек на проспекте Свободы в Киеве неизвестный устроил стрельбу, поранив мужчину, который выгуливал собаку.

Об этом сообщает Обозреватель.

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По данным источников издания, происшествие случилось во вторник, 10 декабря, около 20.30. Мужчина в капюшоне подстерегал владельца собаки возле дома и, когда тот вышел на улицу, сразу начал стрелять. 31-летний мужчина получил три огнестрельных ранения – в бедро, лопатку и область груди.

Злоумышленник с места преступления скрылся. Супруга пострадавшего вызвала полицию, однако его показания не прояснили ситуацию. Мотивы действий преступника пока неизвестны.

“Похоже, что стрелок в капюшоне подстерегал объект, а что за мотив – разберется следствие. Есть еще вопросы по оружию, которое было использовано“, – рассказал источник.

Как сообщалось 28 октября, в Киеве неадекват открыл стрельбу по случайной прохожей.

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