Фейковые копы: В Киеве поймали псевдо-полицейский Mustang
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Сотрудники полиции остановили в Киеве автомобиль Ford Mustang, украшенный в стиле патрульного полицейского автомобиля. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.
На станции метро “Минской“ оригинальная полиция “бодается“ с фейковой за спецсигналы. Кто кого? - говорится в сообщении.
Стоит также отметить, что псевдо-полицейский “Мустанг“ зарегистрирован в Луганской области, что видно по госномеру на фото.
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В комментариях под новостью также отмечается, что “Мустанг“, вероятно, является реквизитом для киносъёмок и должен перевозиться на эвакуаторе, а не своим ходом.
Также в комментариях “Киев Оперативный“ сообщил, что раскрашенный в полицейском стиле масл-кар отправился на штрафплощадку.
Официальных комментариев по этому инциденту от правоохранителей пока не поступало.
Напомним, в Германии годовщину падения Берлинской стены отметили парадом авто Trabant. Эти машины начали производить в 1957 году.
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