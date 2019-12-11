Фейковые копы: В Киеве поймали псевдо-полицейский Mustang

Масл-кар на луганских номерах, раскрашенный точь-в-точь как патрульный автомобиль, остановили настоящие патрульные.

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Сотрудники полиции остановили в Киеве автомобиль Ford Mustang, украшенный в стиле патрульного полицейского автомобиля. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.

На станции метро “Минской“ оригинальная полиция “бодается“ с фейковой за спецсигналы. Кто кого? - говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что псевдо-полицейский “Мустанг“ зарегистрирован в Луганской области, что видно по госномеру на фото.

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В комментариях под новостью также отмечается, что “Мустанг“, вероятно, является реквизитом для киносъёмок и должен перевозиться на эвакуаторе, а не своим ходом.

Также в комментариях “Киев Оперативный“ сообщил, что раскрашенный в полицейском стиле масл-кар отправился на штрафплощадку.

Официальных комментариев по этому инциденту от правоохранителей пока не поступало.

Напомним, в Германии годовщину падения Берлинской стены отметили парадом авто Trabant. Эти машины начали производить в 1957 году.

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