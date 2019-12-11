Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Фейковые копы: В Киеве поймали псевдо-полицейский Mustang

Комментариев: 1
Масл-кар на луганских номерах, раскрашенный точь-в-точь как патрульный автомобиль, остановили настоящие патрульные.
Фейковые копы: В Киеве поймали псевдо-полицейский Mustang
© facebook.com/KyivOperativ/
Фото 1/4
Фейковые копы: В Киеве поймали псевдо-полицейский Mustang
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Крутую коллекцию McLaren из провинции показали на видео

Сотрудники полиции остановили в Киеве автомобиль Ford Mustang, украшенный в стиле патрульного полицейского автомобиля. Об этом сообщает “Киев Оперативный“.

На станции метро “Минской“ оригинальная полиция “бодается“ с фейковой за спецсигналы. Кто кого? - говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что псевдо-полицейский “Мустанг“ зарегистрирован в Луганской области, что видно по госномеру на фото.

Читай также: Уникальные суперкары Pagani заполонили холл вокзала - фото

В комментариях под новостью также отмечается, что “Мустанг“, вероятно, является реквизитом для киносъёмок и должен перевозиться на эвакуаторе, а не своим ходом.

Также в комментариях “Киев Оперативный“ сообщил, что раскрашенный в полицейском стиле масл-кар отправился на штрафплощадку.

Официальных комментариев по этому инциденту от правоохранителей пока не поступало.

Напомним, в Германии годовщину падения Берлинской стены отметили парадом авто Trabant. Эти машины начали производить в 1957 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Ford Mustang, полиция, Киев, патрульные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    11.12.2019, 18:31
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Если планировали съёмки, то можно было оклеить оркалом под полицию, перед самими съёмками.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь