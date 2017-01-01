В Киеве задержали Mustang в полицейской раскраске

Незаконная установка и использование специальных световых и звуковых сигнальных устройств наказывается штрафом в размере 500 необлагаемых минимумов.

В Киеве на Оболони сотрудники патрульной полиции задержали автомобиль Мустанг на луганских номерах в полицейской раскраске и со спецсигналами, сообщается в среду, 11 декабря, в паблике Киев Оперативный в Facebook.

Автомобиль остановили возле торгово-развлекательного центра Dream Town.

Согласно статье 122-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная установка и использование специальных световых и звуковых сигнальных устройств наказывается штрафом в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией устройств.

Согласно статье 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконное использование названия полиции на автомобиле чревато штрафом в размере 1-2 тысяч необлагаемых минимумов.

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