В Киеве задержали Mustang в полицейской раскраске
Незаконная установка и использование специальных световых и звуковых сигнальных устройств наказывается штрафом в размере 500 необлагаемых минимумов.
В Киеве на Оболони сотрудники патрульной полиции задержали автомобиль Мустанг на луганских номерах в полицейской раскраске и со спецсигналами, сообщается в среду, 11 декабря, в паблике Киев Оперативный в Facebook.
Автомобиль остановили возле торгово-развлекательного центра Dream Town.
Согласно статье 122-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная установка и использование специальных световых и звуковых сигнальных устройств наказывается штрафом в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией устройств.
Согласно статье 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконное использование названия полиции на автомобиле чревато штрафом в размере 1-2 тысяч необлагаемых минимумов.
Как сообщалось, на Киевщине мужчина устроил стрельбу по полицейским.
Напомним, на Черниговщине водитель фуры с ломом бросался на копов.
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