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В Киеве задержали Mustang в полицейской раскраске

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Незаконная установка и использование специальных световых и звуковых сигнальных устройств наказывается штрафом в размере 500 необлагаемых минимумов.
Авто задержали на Оболони
Авто задержали на Оболони
facebook.com/KyivOperativ
 
В Киеве на Оболони сотрудники патрульной полиции задержали автомобиль Мустанг на луганских номерах в полицейской раскраске и со спецсигналами, сообщается в среду, 11 декабря, в паблике Киев Оперативный в Facebook.
 
Автомобиль остановили возле торгово-развлекательного центра Dream Town.
 
Согласно статье 122-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная установка и использование специальных световых и звуковых сигнальных устройств наказывается штрафом в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией устройств.
 
Согласно статье 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконное использование названия полиции на автомобиле чревато штрафом в размере 1-2 тысяч необлагаемых минимумов.
 
 
Как сообщалось, на Киевщине мужчина устроил стрельбу по полицейским.
 
Напомним, на Черниговщине водитель фуры с ломом бросался на копов.

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Теги: Киев, полиция, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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