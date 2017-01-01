В Киеве ограничат проезд в 6 районах из-за саммита ГУАМ

Возможны временные ограничения движения на отдельных участках улиц нескольких районов столицы.

Читай также: В Киеве напротив цирка снова "крутили порно"

В Киеве в четверг и пятницу, 12-13 декабря, в связи с визитами в Украину премьер-министров государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), возможны временные ограничения дорожного движения в некоторых районах.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Госохрану Украины.

"12-13 декабря в связи с визитами в Украину премьер-министра Грузии Георгия Гахария и премьер-министра Республики Молдова Иона Кику возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве", - говорится в сообщении.

В частности, возможны временные ограничения движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе.

Читай также: Движение по киевскому Южному мосту ограничено на две недели

"Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии со своими полномочиями будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегациям", - сказано в сообщении.

12 декабря в Киеве состоится саммит глав правительств государств-членов ГУАМ. Тема мероприятия - государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

Как сообщалось, 6 декабря 2018 года Украина возглавила ГУАМ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram