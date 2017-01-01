"Унижала": Полицейские взялись за школьную учительницу

Руководство школы факт буллинга подтвердило, о чем были составлены соответствующие протоколы.

В школе Подольского района города Киева полицейские зафиксировали факт буллинга со стороны школьной учительницы. В полицию обратились родители учеников. После проверки правоохранители составили 3 админпротокола, пишет пресс-служба.

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“В полицию обратились родители учеников с сообщением о жестоком обращении к детям со стороны учителя, которое отразилось в травле, безосновательных обвинениях и унижению личности школьников“ - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что учитель в течение нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла малолетнюю школьницу, из-за чего последняя была вынуждена обратиться в медицинский пункт в связи с ухудшением самочувствия.

Руководство школы факт буллинга подтвердило, о чем были составлены соответствующие протоколы.

Согласно полученной характеристике, педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения по отношению к коллегам, родителям и детям

Правоохранители составили два административных протокола по ст 173 (мелкое хулиганство) и один по ст 173-4 (буллинг участника образовательного процесса).

Напомним, в Кабмине придумали, как бороться с буллингом в школах. Пилотный проект новой методики обучения для школьников в течение 5 лет будет реализован в 26 школах.

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