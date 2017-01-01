На Печерске в гособщежитии ВУЗа устроили отель
Столичная прокуратура вернула государству помещения университета на Печерске в Киеве, которые незаконно использовались под гостиницу.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
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Установлено, что помещения общежития Киевского национального университета технологий и дизайна в Печерском районе столицы, являющееся государственной собственностью, в течение длительного времени незаконно, без правовых оснований, использовались обществом под гостиницу.
“Суд обязал общество освободить помещение Киевского национального университета технологий и дизайна, которые незаконно использовались в коммерческих целях“, - сообщили в ведомстве.
Хозяйственный суд города Киева в полном объеме удовлетворил соответствующие исковые требования прокуратуры.
Как сообщалось 7 ноября, в Киеве задержали “титушек“, пытавшихся захватить общежитие.
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