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На Печерске в гособщежитии ВУЗа устроили отель

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Помещения общежития университета незаконно использовались под гостиницу.
Помещение общежития незаконно использовались в коммерческих целях
Помещение общежития незаконно использовались в коммерческих целях
kyiv.gp.gov.ua

Столичная прокуратура вернула государству помещения университета на Печерске в Киеве, которые незаконно использовались под гостиницу.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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Установлено, что помещения общежития Киевского национального университета технологий и дизайна в Печерском районе столицы, являющееся государственной собственностью, в течение длительного времени незаконно, без правовых оснований, использовались обществом под гостиницу.

“Суд обязал общество освободить помещение Киевского национального университета технологий и дизайна, которые незаконно использовались в коммерческих целях“, - сообщили в ведомстве.

Хозяйственный суд города Киева в полном объеме удовлетворил соответствующие исковые требования прокуратуры.

Как сообщалось 7 ноября, в Киеве задержали “титушек“, пытавшихся захватить общежитие.

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Теги: общежитие, ВУЗ, Киев, гостинница
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