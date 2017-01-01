В Киеве один из начальников Госохраны насмерть сбил женщину
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении начальнику одного из отделов Управления государственной охраны Украины за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба ГРБ.
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“По предварительной информации правоохранитель, управляя личным автомобилем марки “SKODA“, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. Потерпевшая в момент наезда находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия“ - отметила пресс-служба ГБР.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Начальнику грозит срок от трех до восьми лет лишения свободы.
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