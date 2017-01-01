Кличко не давал разрешения на каток под Офисом президента

В КГГА надеются, "что в Офисе президента исправят ошибку".

Советник мера столицы Игорь Луценко сообщил о том, что "Офис Президента не получил никакого согласования от Киева на каток". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Территория находится на балансе ОП, но существуют же правила благоустройства в Киеве, и вообще правила всеобщего уважения к соседям по городу" - написал он.

Как сообщалось 10 декабря, Зеленский рассказал об отношении к протестам.

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