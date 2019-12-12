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В Киеве появился сквер Шеремета

Комментариев: 2
Соответствующее решение сегодня в срочном порядке было принято на сессии городского совета столицы.
Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года
Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года
liga.net

Скверу на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая в Шевченковском районе столицы присвоили имя журналиста Павла Шеремета. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что соответствующее решение поддержали 86 из 92 депутатов. Вопрос рассматривался сегодня на заседании Киевского городского совета как безотлагательный.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий. Он погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Сегодня правоохранители задержали и назвали имена пяти подозреваемых в убийстве. Все они - добровольцы, волонтеры, медики АТО.

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Теги: Киев, КГГА, журналист, сквер, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Woodbrother    12.12.2019, 19:42
Оценка:  0
Woodbrother
О какая срачка припекла депутаторов. К чему такая бешенная экстренность ?
caze22    12.12.2019, 19:33
Оценка:  -2
caze22
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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