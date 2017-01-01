В ресторане в центре Киева случился пожар

Возгорание произошло на кухне заведения. В результате пожара там поврежден интерьер, но опасности для жителей пятиэтажного жилого дома, в котором расположен ресторан, удалось избежать.

В ресторане в Печерском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщили в ГСЧС в пятницу, 13 декабря.

Накануне в 21:30 спасатели получили сообщение о пожаре в одном из заведений общественного питания на улице Бассейной, 1/2 в Киеве. Там загорелась кухня, огонь удалось потушить в 22:45.

Следствием чрезвычайной ситуации стали лишь поврежденная мебель и почерневшие стены с потолком. Ни один человек не пострадал.

Опасности для людей, живущих в пятиэтажном доме, в котором расположен ресторан, удалось избежать.

Напомним, что ранее в жилом доме во Львове взорвался газ. Взрыв и пожар повредил часть кирпичной стены между пятым и шестым этажами. Также пострадал один человек.

Также сообщалось, что в Киеве на ходу загорелся автомобиль. За рулем машины находился пожилой мужчина. В результате пожара водитель авто наглотался дыма.

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