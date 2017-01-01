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В Киеве фура столкнулась с "маршруткой", пострадали люди

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В Киеве маршрутное такси столкнулось с грузовиком, есть пострадавшие.
ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
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В Киеве произошло ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного такси. Авария произошла на проспекте Академика Глушкова. Об этом сообщила пресс-службу полиции Киева на странице в Facebook

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Травмы различной степени тяжести получили пять человек. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь. 

По предварительной информации, водитель фуры, не придерживаясь безопасного расстояния, столкнулся с маршруткой. Медики госпитализировали пять пассажиров маршрутного такси с телесными повреждениями различной степени тяжести,- говорится в сообщении. 

ДТП в Киеве
ДТП в Киеве
facebook.com

Напомним, в Киеве один из начальников Госохраны насмерть сбил женщину

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Теги: Киев, ДТП, столица
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