В Киеве фура столкнулась с "маршруткой", пострадали люди

В Киеве маршрутное такси столкнулось с грузовиком, есть пострадавшие.

В Киеве произошло ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного такси. Авария произошла на проспекте Академика Глушкова. Об этом сообщила пресс-службу полиции Киева на странице в Facebook.

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Травмы различной степени тяжести получили пять человек. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

По предварительной информации, водитель фуры, не придерживаясь безопасного расстояния, столкнулся с маршруткой. Медики госпитализировали пять пассажиров маршрутного такси с телесными повреждениями различной степени тяжести,- говорится в сообщении.

ДТП в Киеве facebook.com

Напомним, в Киеве один из начальников Госохраны насмерть сбил женщину.

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