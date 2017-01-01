В Киеве фура столкнулась с "маршруткой", пострадали люди
В Киеве произошло ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного такси. Авария произошла на проспекте Академика Глушкова. Об этом сообщила пресс-службу полиции Киева на странице в Facebook.
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Травмы различной степени тяжести получили пять человек. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.
По предварительной информации, водитель фуры, не придерживаясь безопасного расстояния, столкнулся с маршруткой. Медики госпитализировали пять пассажиров маршрутного такси с телесными повреждениями различной степени тяжести,- говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве один из начальников Госохраны насмерть сбил женщину.
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