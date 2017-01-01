Впервые за 30 лет: Киевсовет расширит границы города

С 1989 года депутаты не могли расширить столицу, потому что потеряли документы.

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Киевский городской совет планирует расширить границы Киева на 27,7 квадратных километров. Соответствующий проект землеустройства утвердили депутаты, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Там отметили, что с 1989 пределы Киева не могли изменить, потому что в горсовете не было необходимых документов. Только в сентябре 2019 их удалось найти, поэтому чиновники смогли разработать новый проект.

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Теперь территорию Киева хотят увеличить, получив 2771 га земель от области. В то же время город передаст Киевщине 55,4 га.

Напомним, под окнами Офиса президента устроят каток. Размеры катка составят 12 на 24 метра.

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