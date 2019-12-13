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Киев претендует на статус Великой культурной столицы Украины

Комментариев: 2
Это даст возможность городу в будущем претендовать на статус культурной столицы Европы.
Киев готовит заявку на получение статуса Великой культурной столицы Украины (архивное фото)
Киев готовит заявку на получение статуса Великой культурной столицы Украины (архивное фото)
kp.ua

Департамент культуры Киевской горгосадминистрации инициирует подачу заявки в Украинский культурный фонд на участие в программе по получению статуса Великой культурной столицы, о старте которой было объявлено в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на директора Департамента культуры Диану Попову.

"Статус Великой культурной столицы даст возможность городу в будущем претендовать на статус культурной столицы Европы. Города выбирают на основе культурной программы, которая должна иметь мощный европейский подтекст, способствовать активному участию и привлечению населения, а также помогать городу в его долгосрочном развитии", - отметили в КГГА.

Попова подчеркнула, что объявляется "open call" для новых проектов, которые будут интересны для киевлян.

"Киев имеет очень много постоянных проектов - и вы все это видите. Но для того, чтобы становиться еще лучше, мы хотели бы привлечь новых молодых креативных художников. И будем надеяться, что вместе с нашими европейскими партнерами и их опытом мы будем выбирать лучших. Впрочем, город продолжит поддерживать и старые проекты", - сказала она.

По словам директора Департамента культуры, с сегодняшнего дня и до 27 декабря продлится голосование, по результатам которого будет выбрана одна из трех тем, которая станет главной в культурных мероприятиях на целый год: Fast Forward, To have a dream, Cultura Incognita. Голосование продолжается по ссылке. Все желающие могут подать заявку до 20 декабря, которая будет адаптирована в соответствии с одной из трех тем, которую поддержат голосованием.

Ранее сообщалось, что Киевсовет планирует расширить границы столицы. Территорию города хотят увеличить с 82 635 га до 85 351 га.

Также депутаты приняли решение о создании в Киеве сквера имени Шеремета.

 

 

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Теги: Киев, столица, статус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Потому_что    13.12.2019, 20:51
Оценка:  +3
Потому_что
Культурной столицы??? Вы когда последний раз были на вокзале или Крещатике, скорее всего самого грязного города Украины.
nelci    13.12.2019, 21:06
Оценка:  -2
nelci
Главное не победа, а участие или даже просто про кукарекать, чтобы обратить внимание на свое существование...
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