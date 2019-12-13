Киев претендует на статус Великой культурной столицы Украины

Это даст возможность городу в будущем претендовать на статус культурной столицы Европы.

Департамент культуры Киевской горгосадминистрации инициирует подачу заявки в Украинский культурный фонд на участие в программе по получению статуса Великой культурной столицы, о старте которой было объявлено в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на директора Департамента культуры Диану Попову.

"Статус Великой культурной столицы даст возможность городу в будущем претендовать на статус культурной столицы Европы. Города выбирают на основе культурной программы, которая должна иметь мощный европейский подтекст, способствовать активному участию и привлечению населения, а также помогать городу в его долгосрочном развитии", - отметили в КГГА.

Попова подчеркнула, что объявляется "open call" для новых проектов, которые будут интересны для киевлян.

"Киев имеет очень много постоянных проектов - и вы все это видите. Но для того, чтобы становиться еще лучше, мы хотели бы привлечь новых молодых креативных художников. И будем надеяться, что вместе с нашими европейскими партнерами и их опытом мы будем выбирать лучших. Впрочем, город продолжит поддерживать и старые проекты", - сказала она.

По словам директора Департамента культуры, с сегодняшнего дня и до 27 декабря продлится голосование, по результатам которого будет выбрана одна из трех тем, которая станет главной в культурных мероприятиях на целый год: Fast Forward, To have a dream, Cultura Incognita. Голосование продолжается по ссылке. Все желающие могут подать заявку до 20 декабря, которая будет адаптирована в соответствии с одной из трех тем, которую поддержат голосованием.

Ранее сообщалось, что Киевсовет планирует расширить границы столицы. Территорию города хотят увеличить с 82 635 га до 85 351 га.

Также депутаты приняли решение о создании в Киеве сквера имени Шеремета.

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