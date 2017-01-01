Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве "заминировали" ж/д вокзал - СМИ

Комментариев: 0
Движение поездов проходит в обычном режиме и проход на перроны разрешен через подземные переходы.
Полиция проверяет ж/д вокзал в Киеве
Полиция проверяет ж/д вокзал в Киеве
rbc.ua

Правоохранители проверяют железнодорожный вокзал в Киеве после сообщения о минировании. Об этом вечером 13 декабря сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что вход в помещения Центрального и Южного вокзала запрещен.

При этом движение поездов проходит в обычном режиме и проход на перроны разрешен через подземные переходы.

В полиции не уточнили, когда помещения вокзала будут открыты для пассажиров.

Напомним, 6 декабря поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Полиция Киева арестовала "минера" КГГА

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, вокзал, минирование, Железнодорожный вокзал, заминирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь