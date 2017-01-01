В Киеве "заминировали" ж/д вокзал - СМИ
Движение поездов проходит в обычном режиме и проход на перроны разрешен через подземные переходы.
Правоохранители проверяют железнодорожный вокзал в Киеве после сообщения о минировании. Об этом вечером 13 декабря сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что вход в помещения Центрального и Южного вокзала запрещен.
При этом движение поездов проходит в обычном режиме и проход на перроны разрешен через подземные переходы.
В полиции не уточнили, когда помещения вокзала будут открыты для пассажиров.
Напомним, 6 декабря поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
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