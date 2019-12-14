В Киеве молодая мать покончила с собой

Женщина выпрыгнула из окна многоэтажки около 4:00 утра. Медики, прибывшие по вызову, не смогли помочь и констатировали смерть.

На проспекте Лобановского в Киеве женщины выпрыгнула из окна десятого этажа. Об этом сообщает Информатор в субботу, 14 декабря.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 03:50. Как выяснили правоохранители, смерть наступила в результате падения из окна квартиры на десятом этаже. Именно там, со своей семьей проживала 30-летняя женщина. Что именно стало причиной такого поступка - неизвестно.

У погибшей остался маленький ребенок. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.

Напомним, что ранее в США мужчина расстрелял свою семью и покончил с собой. После того, как мужчина убил жену и детей, полицейские вели с ним переговоры, пытаясь войти в дом, однако, живым он не сдался.

Также сообщалось, что в Харькове повесилась 15-летняя девочка. Школьница стояла на учете в больнице. Девочка жила с матерью. Ребенка обнаружили повешенным в ванной.

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