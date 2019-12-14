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В Киеве молодая мать покончила с собой

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Женщина выпрыгнула из окна многоэтажки около 4:00 утра. Медики, прибывшие по вызову, не смогли помочь и констатировали смерть.
В Киеве из окна выпрыгнула молодая мама
В Киеве из окна выпрыгнула молодая мама
Информатор

На проспекте Лобановского в Киеве женщины выпрыгнула из окна десятого этажа. Об этом сообщает Информатор в субботу, 14 декабря.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 03:50. Как выяснили правоохранители, смерть наступила в результате падения из окна квартиры на десятом этаже. Именно там, со своей семьей проживала 30-летняя женщина. Что именно стало причиной такого поступка - неизвестно.

У погибшей остался маленький ребенок. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.

Напомним, что ранее в США мужчина расстрелял свою семью и покончил с собой. После того, как мужчина убил жену и детей, полицейские вели с ним переговоры, пытаясь войти в дом, однако, живым он не сдался.

Также сообщалось, что в Харькове повесилась 15-летняя девочка. Школьница стояла на учете в больнице. Девочка жила с матерью. Ребенка обнаружили повешенным в ванной.

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Теги: Киев, самоубийство, женщины, Мать, суицид
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2_eбy_в_рот    14.12.2019, 16:44
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
Самок рагулей с раннего детства учат, что главное в жизни — выйти замуж и сидеть на шее у мужа, а не тратить время на образование и работу. Потому типичная рагулиха выходит замуж в 18 лет и тогда же рожает, ибо зачастую женитьба происходит «по залёту».
SEMPENTY    14.12.2019, 17:05
Оценка:  0
SEMPENTY
Так оно и бывает,согласен с тобой.
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