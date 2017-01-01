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Под Киевом из озера достали два трупа

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Двое мужчин провалились под лед на озере, сообщают спасатели. Водолазы уже достали их тела.
Спасти мужчин их не удалось
Спасти мужчин их не удалось
facebook.com/MNSKOB

В селе Хотяновка Киевской области двое мужчин провалились под лед на озере, спасти их не удалось, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Инцидент произошел 14 декабря. Информация поступила спасателям от полиции.

Водолазно-спасательное отделение 10 государственно пожарно-спасательного отряда Вышгорода провело на озере поисковые работы и вытянуло тела двух погибших на берег.
 

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Теги: озеро, Киевская область, фото, лед, Вышгород, утопился, утопленник
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Источник: korrespondent.net

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