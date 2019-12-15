Киевский полицейский поднялся по стене дома и спас 4-летнего мальчика

Правоохранитель забрал ребенка, сняв его с балкона .

Мать ребенка спала и не слышала ни воплей ребенка, ни стука в дверь facebook.com/kyivpatrol

В Киеве полицейский Андрей Грицюк стал настоящим героем. Он по стене дома поднялся до 3-го этажа и снял с балкона полураздетого 4-летнего мальчика, который по неизвестным причинам вышел на балкон и не мог вернуться обратно. Мать ребенка настолько крепко спала, что не слышала ни истерических воплей ребенка, ни стука в дверь и криков полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Киеве.

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Каждую секунду могло случиться непоправимое. Полицейские стучали в квартиру, громко звали хозяев, но им никто не открывал. Тогда Андрей Грицюк принял решение подняться по стене дома. Когда мальчик был совсем близко, мужчина уговорил его обнять за шею, и вместе они спустились на землю. Ребенок плакал, был сильно напуган, замерз, но, к счастью, остался живым и невредимым.

На место событий были вызваны представители ювенальной превенции, которые будут выяснять все обстоятельства происшествия.

Андрей Грицюк стал настоящим героем facebook.com/kyivpatrol

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