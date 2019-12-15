В Киеве засняли, как пьяные женщины на Bentley нахамили полицейским

Правоохранители ночью остановили автомобиль Bentley под управлением нетрезвой женщины.

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На улице Максима Кривоноса в Киеве правоохранители ночью остановили автомобиль Bentley под управлением нетрезвой женщины. в ходе выяснения ситуации произошел конфликт.

Видео с места инцидента опубликовал "Киев оперативный".

Патрульные составили протокол за вождение в нетрезвом виде. При этом, водительница и ее подруга вели себя вызывающе и хамили полицейским.

Как сообщалось 12 декабря, под Киевом пьяная женщина избила ногами полицейского.

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