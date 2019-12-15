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В Киеве засняли, как пьяные женщины на Bentley нахамили полицейским

Комментариев: 1
Правоохранители ночью остановили автомобиль Bentley под управлением нетрезвой женщины.
Патрульные составили протокол
Патрульные составили протокол
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На улице Максима Кривоноса в Киеве правоохранители ночью остановили автомобиль Bentley под управлением нетрезвой женщины. в ходе выяснения ситуации произошел конфликт.

Видео с места инцидента опубликовал "Киев оперативный".

Патрульные составили протокол за вождение в нетрезвом виде. При этом, водительница и ее подруга вели себя вызывающе и хамили полицейским. 

Как сообщалось 12 декабря, под Киевом пьяная женщина избила ногами полицейского.

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Комментариев (1)
DRUG-666    15.12.2019, 17:18
Оценка:  0
DRUG-666
Жаль, что Украина не США, а я не американский коп. Я бы эту суку мордой на асфальт положил бы и ногой прижал. Так бы она и лежала минут 30, а потом в обезьянник до утра. И конфискация машины навсегда.
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