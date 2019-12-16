На Троещине киевлянка натравила питбуля на супружескую пару

На приехавших по вызову полицейских напал пьяный прохожий.

Читай также: В Полтаве стая псов напала на женщину, полиция отбивалась газом

В Деснянском районе Киева вечером, 15 декабря, произошел необычный инцидент, в котором оказались замешаны псы, полиция и случайный прохожий. Конфликт у дома №45-б по улице Закревского начался с перепалки двух женщин, которые выгуливали собак.

Об этом сообщает Информатор.

После “обмена любезностями“ одна из девушек натравила на оппонентку питбуля без намордника. Жертва атаки начала с криками звонить в полицию и своему супругу, который работал на такси поблизости. Мужчина оперативно приехал к месту конфликта и стал новой целью дамы, направившей питбуля уже на него. Пес даже пытался запрыгнуть в окно автомобиля и поцарапал когтями двери.

Затем на место прибыл экипаж патрульной полиции и конфликт вроде бы начал угасать, но тут в дело вмешался пьяный случайный прохожий. Мужчина решил выяснить, кто и почему ругается на его районе и лично найти и наказать виновных. Нашел он их почему-то, среди полицейских. В ходе потасовки он разбил нагрудную камеру девушке-патрульной, вынудив правоохранителей использовать спецсредства. Вскоре он оказался в наручниках. По адресу прибыли дополнительные экипажи полиции, но к этому моменту напавший на полицейских уже осознал вину. Правда, свое поведение он внятно объяснить не смог. На женщину, которая натравила пса на супругов, составили админпротокол по статье 154 КУпАП (нарушение правил содержания собак). А задержанного доставили в отделение полиции.

Читай также: Хозяин ротвейлера, убившего девушку, получил срок условно

Как сообщалось 3 декабря, в Белой Церкви женщина натравила пса на людей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram