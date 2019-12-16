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Киевские спасатели вытащили из Днепра голого мужчину

Комментариев: 1
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Мужчина оказался в воде возле опоры Рыбальского моста
Мужчина оказался в воде возле опоры Рыбальского моста
cultkiev.com

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В Киеве сотрудники ГСЧС спасли возле опоры Рыбальского моста мужчину, который в 40 метрах от берега плавал в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что парень был без одежды. Заметив спасателей, он попытался самостоятельно добраться до берега, однако выбился из сил. Спасатели доплыли до парня на лодке и доставили на берег, где передали в руки медиков. 

Как сообщалось, также 15 декабря на Троещине киевлянка натравила питбуля на супружескую пару При этом на приехавших по вызову полицейских напал пьяный прохожий.

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Теги: мост, Днепр, Киев, спасатели, самоубийца
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Комментариев (1)
Бувший_зхiдняк    16.12.2019, 10:14
Оценка:  0
Бувший_зхiдняк
из Днепра? Зачем его вытащили, может он там жил
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