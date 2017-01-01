В Киеве из-за мангала горел ресторан

Заведение размещено в подвале жилого дома. Пожар произошел в коробе вытяжной системы от мангала, сообщили спасатели.

Читай также: Жуткое ДТП в Днепре: прохожие вытащили водителя из горящего авто

В Соломенском районе столицы вечером в воскресенье, 15 декабря, произошел пожар в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:51.

По прибытию пожарные установили, что в пятиэтажном жилом доме в подвальном помещении на кухне ресторана, а именно в коробе вытяжной системы от мангала произошло возгорание на площади 10 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара, - говорится в сообщении.

В 20:11 возгорание было локализовано, а в 20:27 - ликвидировано.

Читай также: На Закарпатье от взрывов газа пострадали люди

В результате ЧП повреждено 20 м вентиляционного канала (металл с утеплителем из минеральной ваты), электродвигатель вентиляции, закопчены стены и потолок кухни.

Ранее сообщалось, что в Запорожье при пожаре погибли пенсионерка и ее сын. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Ими оказались пенсионерка - хозяйка дома и ее сын.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.