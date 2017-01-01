Каким будет Киев через 20 лет: Кличко показал генплан

Мер столицы рассказал, как будут развиваться районы столицы через 5, 10 и 20 лет.

Мер столицы Виталий Кличко на форуме Будущее Киева презентовал генеральный план развития города. Мер рассказал, как будут развиваться районы, общественный транспорт, а также заявил о необходимости завершения хаотичной застройки. Онлайн-трансляция опубликована на YouTube.

Графические и текстовые материалы по Генплану Киева вы можете посмотреть здесь.

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“Генеральный план создается не на год или на два. Это - глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города. Проект того, каким мы видим в дальнейшем вид и развитие Киева. Это своеобразная матрица“ - заявил Кличко.

Ранее сообщалось о том, что Киев претендует на статус Великой культурной столицы Украины. Это даст возможность городу в будущем претендовать на статус культурной столицы Европы.

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