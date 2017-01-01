В Киеве пара напала на полицейского: Женщина ударила, а мужчина распылил газ

Женщина несколько раз ударила правоохранителя в голову.

В Киеве на железнодорожном вокзале пара напала на полицейского. Причина конфликта - просьба правоохранителя пройти в управление полиции для установления личных данных, пишет пресс-служба.

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“Женщина несколько раз ударила полицейского в голову, а ее сообщник распылил газ в лицо. Злоумышленница задержана, а мужчина разыскивается“ - говорится в сообщении.

“Во время общения правоохранители предложили гражданам пройти в отдел полиции для установления личных данных. Однако в ответ указанные лица начали конфликтовать и агрессивно себя вести“ - рассказал начальник отдела полиции Андрей Степанов.

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Правонарушительницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 31-летняя жительница Закарпатской области, которая ранее была судима за кражи.

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