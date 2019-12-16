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Две новые ветки метро планируют построить в Киеве

Комментариев: 4
В Киеве планируют расширить метрополитен путем строительства двух новых веток метро.
Киевское метро
Киевское метро
facebook.com

Проект постройки двух новых линий метрополитена, является частью проекта генерального плана по обустройству Киева, заявил начальник коммунальной организации “Институт генерального плана города Киева“ Сергей Броневицкий. Об этом сообщили Українські Новини

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Сергей Броневицкий также заявил, что генеральный план предусматривает увеличение площади парков и скверов на 2,3 тыс. гектаров и уменьшение площади индустриальных предприятий до 5 тыс. гекторов.

В генеральном плане предусмотрено значительное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе развитие скоростного рельсового транспорта, продолжение существующих линий метрополитена, строительство новых линий метрополитена: четвёртой Подольско-Вигуровской и перспективной пятой,- сказал Броневицкий.

Ознакомиться с Генпланом развития города Киева Вы можете здесь.

Метрополитен г. Киев
Метрополитен г. Киев
kievgenplan.grad.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что генеральный план бессрочен, однако требует обновления каждые 5 лет.

Напомним, Активистов не пустили на презентацию нового Генплана Киева

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Теги: Киев, Кличко, метрополитен
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Комментариев (4)
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Coюзник    16.12.2019, 16:26
Оценка:  +1
Coюзник
В Киеве могут построить две ветки метро ... а могут и не построить ... в Киеве все могут
Совсемскоро    16.12.2019, 15:23
Оценка:  -1
Совсемскоро
Можно ещё космодром построить.
WTF2wtf    16.12.2019, 15:27
Оценка:  +3
WTF2wtf
Это только россияне могут в Макеевке сделать ... вместо железной дороги
Путин_xyйло    16.12.2019, 15:35
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Из рогатки?
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