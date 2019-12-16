Киевсовет хочет избавиться от хрущевок к 2040 году

Правда, для успешной реализации этого плана придется менять общенациональное законодательство.

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Согласно новому генплану столицы, пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, планируется модернизировать к 2040 году или же отдать на перестройку инвесторам. Жителей на период строительства будут отселять, а впоследствии – давать им квартиры в новых зданиях. Об этом во время международного форума “Будущее Киева“ рассказал начальник коммунальной организации “Институт Генерального плана г. Киева“ Сергей Борневицкий.

Около 1,5 тысячи гектаров территории занято так называемыми “хрущевками“. Эти объекты исчерпали свой ресурс или находятся на грани исчерпания ресурса. Методика переселения очень проста: или санация, реконструкция и утепление зданий с надстройкой одного-двух этажей. Или отселения жителей, снос зданий и на их месте строительства в том же микрорайоне домов повышенной этажности. Жителям “хрущевок“ будут передавать в собственность новые квартиры с большим коэффициентом, например, площади“, - заявил чиновник.

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Он отметил, что для реализации подобного сценария придется изменить украинское законодательство. При действующих правилах, чтобы построить на месте “хрущевки“ новый дом по описанному сценарию, инвестору придется получать разрешение всех жильцов. А это почти невозможно.

В частности, есть и экономические препятствия: инвесторам невыгодно перестраивать “хрущевки“, пока в Киеве есть свободные участки под застройку, - отметил Борневицкий.

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По его словам, сейчас инвесторы активно осваивают заброшенные промышленные зоны, но уже через несколько лет эти земельные резервы под застройку будут исчерпаны, и тогда вопрос отселения жителей хрущевок станет по-настоящему актуален.

Выступление Борневицкого с 31:35:

Напомним, Кличко рассказал, как будут развиваться районы столицы через 5, 10 и 20 лет. Мэр рассказал, как будут развиваться районы, общественный транспорт, а также заявил о необходимости завершения хаотичной застройки.

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