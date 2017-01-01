В Киеве горел ЖК "Бережанский"

На Минском массиве виден густой столб дыма, горит ЖК "Бережанский".

В понедельник, 16 декабря, на Минском массиве в г.Киев произошел пожар. В недостроенной высотке в ЖК “Бережанский“ загорелась крыша. Густой дым поднялся в воздух и виден из разных частей города. Об этом сообщил «Киев Оперативный» на своей странице в facebook.

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По предварительным данным, площадь пожара составила около 100 кв. метров. В момент пожара здание пустовало, поэтому обошлось без жертв. Дом находиться на стадии постройки и еще не был введен в эксплуатацию. Причины пожара выясняются. В 15:55 пожарные ликвидировали пламя.

Напомним, в Киеве пара напала на полицейского: Женщина ударила, а мужчина распылил газ

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