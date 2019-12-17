В Киевском метро устроили самосуд карманнику
В киевском метрополитене 16 декабря прямо в одном из вагонов метро на горячем был задержан вор-карманник, который похитил вещи у одного из пассажиров.
Об этом сообщает в социальных сетях паблик “Киев Оперативный“.
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“По свидетельству очевидцев, парень похитил личные вещи у одного из пассажиров метро. На Контрактовой площади его достали из вагона и надавали тумаков“, - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как злоумышленника задерживает полиция. При этом один из пассажиров метро начал избивать лежачего вора прямо по голове.
Как сообщалось 24 октября, в Одессе засняли самосуд над вором.
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