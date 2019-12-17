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В Киевском метро устроили самосуд карманнику

Комментариев: 2
Пассажиры жестоко избили вора, орудовавшего в метро.
На Контрактовой площади вора достали из вагона и надавали тумаков
На Контрактовой площади вора достали из вагона и надавали тумаков
korrespondent.net (иллюстративное фото)

В киевском метрополитене 16 декабря прямо в одном из вагонов метро на горячем был задержан вор-карманник, который похитил вещи у одного из пассажиров.

Об этом сообщает в социальных сетях паблик “Киев Оперативный“.

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“По свидетельству очевидцев, парень похитил личные вещи у одного из пассажиров метро. На Контрактовой площади его достали из вагона и надавали тумаков“, - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как злоумышленника задерживает полиция. При этом один из пассажиров метро начал избивать лежачего вора прямо по голове.

 

Как сообщалось 24 октября, в Одессе засняли самосуд над вором.

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Теги: вор, карманник, метро, Киев, самосуд
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    17.12.2019, 10:15
Оценка:  +5
SEMPENTY
Мало дали
ВосставшийИзБана    17.12.2019, 10:03
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Хорошо, но мало.
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