В Киеве планируются акции протеста: Центр перекрыт полицией

В центральной части столицы частично ограничен проезд транспорта Организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования.

В Киеве 17 декабря пройдут массовые акции протеста, в том числе и на площади перед зданием Верховной Рады Украины. В связи с этим столичная полиция объявила об ограничении движения в центре города.

Об этом заявили в пресс-службе полиции.

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Организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта.

"Просим с пониманием отнестись к таким временным мерам. Также рекомендуем по возможности воздержаться от поездок через центральную часть Киева на собственном автотранспорте, чтобы избежать осложнений дорожного движения", - заявили полиции.

Как сообщалось 10 декабря, в центре Киева митинговали против "особого статуса Донбасса".

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