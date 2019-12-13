Кому мы платим 2 млн грн ежедневно: Скандал в Борисполе

Об этом сообщается в материале “Апострофа“ – “Министерство Криклия, лобби Mcdonald’s и убытки в 2 миллиона гривен ежедневно: кто виноват,и что делать?“.

Отмечается, что терминал открылся в апреле, и с тех пор потенциальные арендаторы, подавшие заявки и в отношении которых началась законная процедура конкурса, не могут получить в нем площади для работы. Ситуация блокируется министерством инфраструктуры.

По мнению журналистов, аналогичная ситуация наблюдалась в терминале D, там конкурсные условия были изменены так, чтобы арендаторами стали предприятия группы “БФ“, связанной с экс-нардепом от НФ Андреем Иванчуком, также им “помогал“ нынешний заместитель министра Криклия – Олег Ющенко. В АМКУ назвали такие действия “дискриминационными“.

Пострадавшими сторонами в этой истории являются украинские компании ООО «Премиум Авиа Солюшнз» и ООО «Рестхолдинг», которые уже были в процессе законной конкурсной процедуры на аренду площадей в Аэропорте «Борисполь», и которые уже понесли немалые расходы в связи с участием в конкурсе. Но неожиданно для них, нарушая закон, министерство отменило конкурс в разгар его проведения, не объясняя причин.

Но тут же стало известно, что фаст-фуд Макдональдс имеет намерение зайти в Борисполь, что подтвердил министр инфраструктуры Владислав Криклий. За такие заявления министра обвинили в лоббизме. В то же время руководителя украинского McDonald’s Юлию Бадритдинову видели возле админздания аэропорта “Борисполь“ вместе с президентом Американской торговой палаты (ACC) Андреем Гундером 4 декабря. Позже стало известно, что она ведет переговоры с руководством аэропорта и представителями министерства о технических вопросах захода в аэропорт компании. И если встречи Макдональдс, не предусмотренные процедурой, еще как-то можно оправдать, то напрашивается вопрос, что на встрече украинского госпредприятия и коммерческой структуры делал глава АСС? Обеспечивал честность и прозрачность процедуры?

Дальше интересней. Владислав Криклий вдруг обьявил о «новом прозрачном конкурсе», абсолютно игнорируя существующий конкурс и заявителей. Считают, что Министерство инфраструктуры и ФГИ умышленно остановили законную существующую процедуру конкурса, в интересах других компаний и в том числе Макдональдса, тем самым нарушив закон. С соответствующим обращением, вышеупомянутые компании, обратились с заявлением в НАБУ. НАБУ почему-то молчит и никаких действий не предпринимает.

Кто защитит права предпринимателей, пострадавших от действий министерства или возместит им понесенные убытки? Почему никто не реагирует на грубое нарушение закона?

Тем временем, убыток для бюджета от таких действий Криклия составляет 2 миллиона гривен в день, что равно 730 миллионам грн. в год. За эти деньги можно построить новую больницу в Борисполе, или как минимум отремонтировать те, что есть и находятся в крайне плачевном состоянии.