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"Гончарук, выходи": Под Кабмином жгут файера

Комментариев: 3
Под зданием правительства Украины проводят акцию протеста владельцы евроблях.
"Гончарук, выходи": Под Кабмином жгут файера
© Еспресо
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"Гончарук, выходи": Под Кабмином жгут файера
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Во вторник, 17 декабря, в Киеве у здания Кабмина проводят акцию протеста владельцы евроблях. Митингующие требуют упростить процедуру “растаможки“ и снизить стоимость сопутствующих налогов. Об этом сообщает Еспресо.

Читай также: В Киеве планируются акции протеста: Центр перекрыт полицией

Акцию протеста организовала общественная организация Авто Евро Сила. Митингующие зажгли файера. Улица Грушевского заблокирована.

Гончарук, выходи - кричат протестующие

 

Ранее сообщалось о том, что под ВР произошли столкновения между активистами и полицией.

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Теги: евробляхи, Кабмин, АвтоЕвроСила, митинг
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Комментариев (3)
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МаксимУм    17.12.2019, 12:56
Оценка:  +3
МаксимУм
Бабулька тоже владелец евробляхи???
avtotrend    17.12.2019, 13:06
Оценка:  +1
avtotrend
Бабулька тоже любит скорость!
СтальнаяКрыса    17.12.2019, 13:32
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Не менее 150 км в час!
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