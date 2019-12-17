"Гончарук, выходи": Под Кабмином жгут файера

Под зданием правительства Украины проводят акцию протеста владельцы евроблях.

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Во вторник, 17 декабря, в Киеве у здания Кабмина проводят акцию протеста владельцы евроблях. Митингующие требуют упростить процедуру “растаможки“ и снизить стоимость сопутствующих налогов. Об этом сообщает Еспресо.

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Акцию протеста организовала общественная организация Авто Евро Сила. Митингующие зажгли файера. Улица Грушевского заблокирована.

Гончарук, выходи - кричат протестующие

Ранее сообщалось о том, что под ВР произошли столкновения между активистами и полицией.

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