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В Киеве задержан депутат за вымогательство и похищение человека

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В составе банды депутат облсовета терроризировал двоих предпринимателей.
В Киеве задержан депутат за вымогательство и похищение человека
В Киеве задержан депутат за вымогательство и похищение человека
facebook МВД

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Киевская полиция разоблачила и задержала группу из шести человек, в том числе депутата Киевского областного совета, которые вымогали у двух предпринимателей 860 тысяч долларов и применяли к ним угрозы и насильственные действия. Об этом сообщает полиция Киева.

Злоумышленники пытались завладеть 860 тысячами долларов путем угрозы применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и лишения свободы, — сообщают в полиции.

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Шестерым фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также полиция пытается привлечь к ответственности заказчиков преступления, среди которых иностранцы.

Напомним, в Черкассах задержали банду вымогателей. Злоумышленники завладели машиной потерпевшего и заставили его написать долговую расписку на несколько тысяч долларов.

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Теги: похищение, вымогательство, депутат, Киев, полиция
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