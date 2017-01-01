Как не прогореть, вкладывая деньги в новостройку - министр
Министр развития общин и територий Украины Алена Бабак рассказала, как правильно выбрать объект для инвестирования в первичную недвижимость и проверить все сопутствующие документы. Об этом она рассказала в эфире 1+1.
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Вопрос журналиста был связан с недавним скандалом в Укрбуд. Министр в ответ подтвердила наличие такой проблемы в Украине.
“Во-первых министерству необходимо найти механизмы решения старых проблем людей. Вы назвали 150 домов. Действительно у нас было несколько митингов перед министерством“ - отметила министр.
На нашем сайте мы опубликовали проект закона для решения таких проблем - подчеркнула Бабак
Министр отметила, при выборе объекта для инвестирования необходимо внимательно изучить техническую документацию.
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“Начиная с земли, насколько она в надлежащем оформлены или выданы так называемые градостроительные условия, или это законная застройка. И есть ли у той компании, которая строит, все необходимые документы получены в надлежащий способ. На самом деле очень большое количество объектов являются объектами, которые есть на этапе начала строительства уже проблемными“, - подытожила она.
Ранее Зеленский сказал, что решил вопрос с Укрбудом. Дома достроит другая компания.
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