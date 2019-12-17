В Киеве на Святошино поезд сбил женщину

Погибшая оказалась пенсионеркой.

На вид погибшей около 70 лет

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В Киеве 17 декабря на железнодорожных путях, недалеко от улицы Святошинской, нашли труп женщины. Предварительно, ее сбил поезд. О жуткой находке заявил машинист проезжающего состава.

Об этом сообщает Информатор.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 10:00.

"Когда прибыли врачи, то они были бессильны. На вид женщине около 70 лет. На место вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 3 ноября, в Киеве электричка сбила перебегавшую пути женщину.

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