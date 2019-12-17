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После стычек под ВР несколько полицейских попали в больницу

Комментариев: 8
Пострадавших госпитализировали.
После стычек под ВР несколько полицейских попали в больницу
Игорь Мосийчук / Telegram

Во вторник, 17 декабря, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу, сообщает полиция.

Митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку - подчеркнули правоохранители

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"По предварительным данным, в результате конфликта телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу. По подозрению в совершении противоправных действий в полицию доставили одного активного участника инцидента" - говорится в сообщении.

 

Полиция Киева в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок

 

Ранее сообщалось о том, что в стычках под ВР пострадали журналисты и полиция.

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Теги: митинг, Киев, полиция, пострадавшие
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Комментариев (8)
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DmitriyMakarov    17.12.2019, 14:59
Оценка:  +1
DmitriyMakarov
Опять "мирный протест"? К вечеру подвезут мирные ружья, мирные коктейли Молотова и мирную взрывчатку? Опять менты сопли жуют, боятся, что "весь мир" скажет?
Крым-Украина    17.12.2019, 14:41
Оценка:  +1
Крым-Украина
Власть должна бояться Народ, а не наоборот
Крым-Украина    17.12.2019, 14:38
Оценка:  0
Крым-Украина
Одни Воры ушли, Новые Воры пришли. Но эти Жи.довские Воры ,во главе с Коломойским иБоголюбовым, воруют в открытую, продают все что видят, делают себе огромные зарплат бонусами, а Народ всё беднее и беднее. У Дубинского, Бужинсеого и Арахамии по 20 квартир,домов и машин. Эта Жи.доведя всё ворует и во
fkrfyfan    17.12.2019, 14:35
Оценка:  -1
fkrfyfan
Так это же герои-активисты. Им и ещё карателям из ато можно и прощается всё
Крым-Украина    17.12.2019, 14:29
Оценка:  -1
Крым-Украина
Будем надеяться, Коломойский и его Слуга Клоун, скоро попадут в больницу тоже.
Da-Gabon    17.12.2019, 14:32
Оценка:  -3
Da-Gabon
Твои слова также тупы, как и твое имя.
Крым-Украина    17.12.2019, 14:41
Оценка:  -1
Крым-Украина
Ты это расскажи своей маме, которая работает ночью возле отеля.. И не забудь себе помыть рот хлоркой.
Da-Gabon    17.12.2019, 14:43
Оценка:  -3
Da-Gabon
Достойный ответ.
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