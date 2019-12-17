После стычек под ВР несколько полицейских попали в больницу

Пострадавших госпитализировали.

Во вторник, 17 декабря, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу, сообщает полиция.

Митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку - подчеркнули правоохранители

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"По предварительным данным, в результате конфликта телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу. По подозрению в совершении противоправных действий в полицию доставили одного активного участника инцидента" - говорится в сообщении.

Полиция Киева в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок

Ранее сообщалось о том, что в стычках под ВР пострадали журналисты и полиция.

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