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Убийство 3-летнего сына Соболева "заказал" 25-летний россиянин

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Стало известно, кто был заказчиком отца ребенка - бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева.
Родители 3-летнего убитого Александра Соболева
Родители 3-летнего убитого Александра Соболева
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Прокуратура города Киева сообщила о том, что заказчиком убийства, в результате которого погиб 3-летний мальчик, оказался 25-летний россиянин. Об этом пишет пресс-служба. 

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“Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера. Мужчины познакомились в зоне проведения ООС на территории Донецкой области“ - говорится в сообщении. 

Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за 40 тыс долларов США, на что последний согласился

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“Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о депутате, образе его жизни, адресах проживания, работы, а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления мужчина оказывал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби“ - продолжили в прокуратуре.

Исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства - площадку у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший

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Вечером, 1 декабря 2019 года, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика.
 
На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины.
 

 

Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск - подытожили в прокуратуре

 

Напомним, ранее в Киеве было совершено покушение на депутата. Вячеслав Соболев – член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского облсовета. Он был избран от БПП.

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Теги: александр соболев, заказчик, убийство, прокуратура
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    17.12.2019, 15:14
Оценка:  0
fkrfyfan
А главное, что "херой" из АТО не виноват
Олег_нацюцюрник    17.12.2019, 15:13
Оценка:  0
Олег_нацюцюрник
Пишіть українською, тільки державною мовою! Кляті мос.калі, я вас усіх жорстко відцюцюрю своєю могутньою цюцюркой!
Pivkov3    17.12.2019, 15:13
Оценка:  0
Pivkov3
А, ну раз так, то исполнитель - "воин света" не виноват.
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