В Киеве из-за лопнувшей трубы ушел под воду подземный переход

В сети опубликованы впечатляющие фото и видео аварии.

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Во вторник, 17 декабря, в результате аварии на трубопроводе на улице Героев Днепра в Киеве один из подземных переходов оказался практически полностью затоплен водой. Об этом сообщили на странице Киевводоканала в Facebook.

Крупная утечка воды произошла сегодня по адресу: ул. Героев Днепра 9−13. Повреждены магистраль Д-400, в результате чего были затоплены подземный переход и прилегающие тротуары, — говорится в сообщении.

На данное время утечка уже локализована, однако аварийные работы продолжаются.

Время завершения работ сообщить не можем, но делаем все возможное, чтобы устранить последствия аварии как можно скорее, — добавили коммунальщики.

В свою очередь очевидцы опубликовали в Сети видео с последствиями аварии.

Напомним, киевлян напугал странный инфернальный гул в небе. Пугающие звуки были слышны на левом берегу в районе Дарницы и Позняков.

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