В Киеве откроют шесть бесплатных катков
Обнародован список адресов бесплатных зимних развлечений.
В Дарницком, Шевченковском и Днепровском районах Киева зимой будут работать шесть бесплатных катков.
Об этом сообщает 44.ua.
Читай также: 5 км гирлянд и тысяча игрушек: Как выглядит главная елка страны
Но городские власти отмечают, что покататься на них можно будет только после того, как в Киеве похолодает до -7 градусов и ниже. Располагаются катки по адресам:
- Харьковское шоссе, 178-а;
- Харьковское шоссе, 174-а;
- ул. Севастопольская, 19;
- ул. Шалетт, 6;
- ул. Жмаченка, 7;
- парк им. Т. Шевченко.
Как сообщалось 12 декабря, под окнами Офиса президента устроят каток. Названа стоимость новогоднего развлечения.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram