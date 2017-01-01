В Киеве откроют шесть бесплатных катков

Обнародован список адресов бесплатных зимних развлечений.

Покататься можно будет только после того, как в Киеве похолодает tv.ua

В Дарницком, Шевченковском и Днепровском районах Киева зимой будут работать шесть бесплатных катков.

Об этом сообщает 44.ua.

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Но городские власти отмечают, что покататься на них можно будет только после того, как в Киеве похолодает до -7 градусов и ниже. Располагаются катки по адресам:

Харьковское шоссе, 178-а;

Харьковское шоссе, 174-а;

ул. Севастопольская, 19;

ул. Шалетт, 6;

ул. Жмаченка, 7;

парк им. Т. Шевченко.

Как сообщалось 12 декабря, под окнами Офиса президента устроят каток. Названа стоимость новогоднего развлечения.

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