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В Киеве восстановили движение по улице Грушевского после протестов

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Движение по улице Грушевского открыто для автотранспорта после митинга активистов.
Митинг у стен ВР
Митинг у стен ВР
facebook.com

В Киеве, 17 декабря, после акций протеста у стен Верховной Рады открыли движение автотранспорта по улице Грушевского. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения КГГА на странице в Facebook

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“Внимание! Улица Грушевского открыта для движения транспорта!“, - написано в сообщении.

Скришот
Скришот
facebook.com

До этого сообщалось, что на улице Грушевского ограничено движение транспорта из-за массовых протестных акций.

Напомним, В Нацполиции объяснили, почему сносили палатки и задерживали митингующих

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Теги: Киев, транспорт, митинг
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