В Киеве восстановили движение по улице Грушевского после протестов
Движение по улице Грушевского открыто для автотранспорта после митинга активистов.
В Киеве, 17 декабря, после акций протеста у стен Верховной Рады открыли движение автотранспорта по улице Грушевского. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения КГГА на странице в Facebook.
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“Внимание! Улица Грушевского открыта для движения транспорта!“, - написано в сообщении.
До этого сообщалось, что на улице Грушевского ограничено движение транспорта из-за массовых протестных акций.
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