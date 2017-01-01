В Киеве восстановили движение по улице Грушевского после протестов

Движение по улице Грушевского открыто для автотранспорта после митинга активистов.

В Киеве, 17 декабря, после акций протеста у стен Верховной Рады открыли движение автотранспорта по улице Грушевского. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения КГГА на странице в Facebook.

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“Внимание! Улица Грушевского открыта для движения транспорта!“, - написано в сообщении.

Скришот facebook.com

До этого сообщалось, что на улице Грушевского ограничено движение транспорта из-за массовых протестных акций.

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