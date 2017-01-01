В центре Киева умер мужчина: Полиция отрицает связь с протестами

Сообщается, что мужчина скончался по естественным причинам.

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В Киеве на улице Институтской умер мужчина. Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (т.е. всего в нескольких кварталах от места проведения акций протеста возле Верховной Рады) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете “скорой“ гражданин скончался.

По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в центре Киева прошло сразу несколько акций протеста. В стычках пострадало несколько полицейских, есть госпитализированные.

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