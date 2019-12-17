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Глава полиции Киева объяснил разгон протестующих

Комментариев: 6
В ходе столкновений задержали 26 протестующих, пострадали 17 правоохранителей. Потасовки начались из-за палаток.
Глава полиции Киева объяснил разгон протестующих

Полиция применила силу против протестующих под зданием Верховной Рады после того, как группа людей начала установливать палатки. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, пишет РБК-Украина.

По его словам, эти действия не соответствовали заявленным форматам акций.

"Приблизительно в 11:00 вопреки заявленным форматам акций группа людей пыталась выставить армейские палатки на улице Грушевского. Полиция в формате диалога пыталась донести, чтобы они этого не делали и не перекрывали надолго улицу. Полиция после того, как диалога не вышло и начались провокации, применили необходимую силу… После этого две палатки были установлены, мы пытались разъяснить, что это вопреки акции и заявкам… Ближе к 14:00 группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, было принято решение оттеснить их и палатки изъять", - заявил Крищенко.

Он напомнил, что часть людей, которые бросали камни и палки, были задержаны, а именно 26 человек.

По словам полицейского, в столкновениях участвовали до полтысячи человек.

"С утра было до 4 500 - все акции, которые проводились и возле Кабинета министров, и возле Верховной Рады. В столкновениях принимали участие, может быть, до 500 человек", - сказал глава полиции Киева.

Он также добавил, что на месте дежурили приблизительно 2 500 человек полиции и Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что в столкновениях пострадали 17 правоохранителей, двое из которых были доставлены в больницу.

Отметим, из-за событий в правительственном квартале здание Рады закрыли на вход и выход

 

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Теги: протесты, полиция, Рада, митинги в киеве, митинг под Радой
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Крым-Украина    17.12.2019, 18:30
Оценка:  -2
Крым-Украина
" вопреки заявленным форматам акций группа людей пыталась выставить армейские палатки на улице Грушевского ". Эта земля является собственностью государства, а не частная. Люди имеют право поставиь там палатки и право на протесты и демонстрации. Если нет, то Европы вам никогда не видаь.
Крым-Украина    17.12.2019, 18:25
Оценка:  -2
Крым-Украина
Полиция опьять защищает Воров , а бьёт народ.
Крым-Украина    17.12.2019, 18:24
Оценка:  -3
Крым-Украина
/Окружить ЗРаду и удерживать их на одной воде и куске хлеба один месяц. Пускай побудут поближе к Народу и почусивуют как люди живут. Заодно, и жир и вторые подбородки исчезнут.
saveplace    17.12.2019, 18:44
Оценка:  0
saveplace
ты очко диванное
Крым-Украина    17.12.2019, 18:47
Оценка:  -3
Крым-Украина
Я смотрю, у тебя опыта много по очкам.
saveplace    17.12.2019, 18:50
Оценка:  +2
saveplace
Где ты там простой народ видишь?! Одни долбни в камуфляже. Простой народ ждет, диванные ослы подначивать перестанут
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