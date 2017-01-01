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Полиция назвала фейком обстрел военных под Киевом

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Правоохранители объяснили, что мужчина действительно хаотично отрыл стрельбу, а не по колонне военных.
Появились новые подробности стрельбы под Киевом
Появились новые подробности стрельбы под Киевом
facebook.com/vita.zahyst

В селе Вита-Почтовая житель Киева в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько хаотичных выстрелов из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По их словам, обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыл экипаж полиций, правонарушителя задержали.

При этом полиция сообщает, что информация о том, что он обстрелял колонну военной техники, не соответствует действительности.

"Заявлений от военных по обстрелам их авто к полиции не поступало. Следователи открыли уголовное производство по статье хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия"... Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Ранее в паблике Вита-Защита в Facebook сообщалось, что под Киевом обстреляли колонну военных. Пьяный мужчина открыл стрельбу по проезжающим военным автомобилям. В результате ЧП никто не пострадал.

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Теги: Киев, Киевская область, стрельба, полиция, военные, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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