Киевлянин зверски убил свою 80-летнюю бабушку

Полиция задержала 22-летнего мужчину.

17 декабря в больнице от побоев скончалась 80-летняя старушка. Женщину с множеством травм нашли в квартире на улице Волкова. В убийстве подозревается ее 22-летний внук. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

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“Пенсионерка проживала вместе с дочерью и внуком, который нигде не работал. Мы предполагаем, что, пока женщина спала, родственник нанес ей несколько ударов ногой в голову. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась в больнице. Однако окончательная причина смерти погибшей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы“, - рассказал и.о. главы Деснянского отдела полиции Юрий Герасименко.

Внуку убитой женщины оглашено подозрение в совершении преступления по статье, ч.2 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

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