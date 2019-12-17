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Полиция Киева отпустила задержанных после угроз Нацкорпуса

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Лидер Нацкорпуса пригрозил начать перекрывать дороги, если задержанных под Радой не отпустят.
В столкновениях пострадали 17 полицейских
В столкновениях пострадали 17 полицейских

Полиция Киева отпустила всех задержанных в ходе столкновений под Верховной Радой во вторник, 17 декабря, сообщает Громадьске.

Как известно, после полиция задержала 26 человек. 

После этого к Печерскому райотделу полиции пришли представители Национального корпуса с требованием отпустить задержанных.

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что члены его организации будут перекрывать дороги, если полиция не отпустит задержанных.

Соответствующее заявление он разместил у себя в Telegram, отметив, что дает полиции час. Эту информацию он разместил в 17:30, а в 18:25 Билецкий сообщил, что полиция отпустила всех задержанных.

Напомним, в результате столкновений под Радой пострадали 17 правоохранителей, двое из которых были доставлены в больницу.

Глава столичной полиции Андрей Крищенко объяснил применение силы против протестующих попыткой установить палатки.

 

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Теги: Киев, полиция, националисты, митинги в киеве, митинг под Радой, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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