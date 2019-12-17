Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На мосту Патона в Киеве выявили аварийное проседание покрытия

Комментариев: 1
Дорогу планируют ремонтировать круглосуточно, движение будет осуществляться по одной полосе.
В Киеве просело покрытие на мосту Патона
В Киеве просело покрытие на мосту Патона
kievtown.net

Аварийное проседание покрытия обнаружили на мосту Патона в Киеве, поэтому движение по мосту временно ограничат. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора во вторник, 17 декабря

На время проведения аварийных работ движение будет осуществляться по одной полосе. Ремонтники будут работать на мосту с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря.

"Работы будем выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение по всем полосам раньше. Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега), - говорится в сообщении.

Отмечается, что выявлено аварийное проседание покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда, на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы.

Наомним, что ранее специалисты заявили о критическом состоянии моста Патона в Киеве. Представитель Института заявил, что обследование выявило серьезную коррозию металла, а мост находится в неработоспособном состоянии, и его нужно в срочном порядке закрыть на ремонт.

Ранее стало известно, что стоимость ремонта Шулявского моста подорожала и превысила 1 млрд гривен. Ожидается, что работы будут завершены до конца 2019 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, мост, Киевавтодор, мост Патона
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ukraineslava    17.12.2019, 20:59
Оценка:  0
Ukraineslava
пора отмывать бабло СРОЧНО!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь