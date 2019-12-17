На мосту Патона в Киеве выявили аварийное проседание покрытия

Дорогу планируют ремонтировать круглосуточно, движение будет осуществляться по одной полосе.

Аварийное проседание покрытия обнаружили на мосту Патона в Киеве, поэтому движение по мосту временно ограничат. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора во вторник, 17 декабря

На время проведения аварийных работ движение будет осуществляться по одной полосе. Ремонтники будут работать на мосту с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря.

"Работы будем выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение по всем полосам раньше. Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега), - говорится в сообщении.

Отмечается, что выявлено аварийное проседание покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда, на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы.

Наомним, что ранее специалисты заявили о критическом состоянии моста Патона в Киеве. Представитель Института заявил, что обследование выявило серьезную коррозию металла, а мост находится в неработоспособном состоянии, и его нужно в срочном порядке закрыть на ремонт.

Ранее стало известно, что стоимость ремонта Шулявского моста подорожала и превысила 1 млрд гривен. Ожидается, что работы будут завершены до конца 2019 года.

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