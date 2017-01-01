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На протестах в Киеве умер не фермер, а трижды судимый Боков

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Во время протестов у стен ВР митингующему стало плохо. Он умер.
Иллюстративное фото / Протесты в Киеве 17 декабря 2019 года
Иллюстративное фото / Протесты в Киеве 17 декабря 2019 года
Игорь Мосийчук / Telegram

Во вторник, 17 декабря, во время массовых протестов в Киеве по улице Институтской умер человек. Оказалось, что это не фермер, выступающий против продажи земли в Украине, а трижды судимый Павел Боков, пишет Цензор со ссылкой на свои источники в полиции. 

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Сообщение о смерти в полицию поступило в 11:30, 17 декабря. Мужчина скончался в машине скорой помощи при транспортировке в больницу. Бокову было 40 лет.

“Павел Боков был ранее неоднократно судим за разные виды преступлений. Так, в 1999 году он был осужден за грабеж (ч.2 ст.186 УК), в 2002-м он сел в тюрьму на 4 года по той же статье, а в 2009-м - на три года за кражу имущества (ч.3 ст. 185 УК)“ - говорится в сообщении.

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Напомним, 18 декабря в Киеве начались массовые протесты, которые закончились столкновениями с полицейскими. Причиной конфликта стало то, что митингующие хотели установить палатки под ВР, а правоохранители им помешали. 

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Теги: Киев, протесты, смерть, Павел Боков
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