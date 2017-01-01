В Киеве хозяин кальянной "угощал" посетителей кокаином.
Наркоторговца задержала СБУ.
Хозяин кальянного бара в Киеве подавал наркотики прямо в своем заведении. Кроме курительных смесей о н предлагал клиентам и запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Уроженец одной из стран Ближнего Востока получал наркотики контрабандой из-за границы.
За месяц вместе с подельниками мужчина сбывал около килограмма кокаина.
Во время обысков сотрудники СЬУ изъяли 200 граммов кокаина, более 30 электронных сигарет с марихуаной, а также весы и упаковочный материал для сбыта наркотиков.
Напомним, СБУ накрыла канал контрабанды наркотиков из Южной Америки.
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