В Киеве хозяин кальянной "угощал" посетителей кокаином.

Наркоторговца задержала СБУ.

Хозяин кальянного бара в Киеве подавал наркотики прямо в своем заведении. Кроме курительных смесей о н предлагал клиентам и запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Уроженец одной из стран Ближнего Востока получал наркотики контрабандой из-за границы.



За месяц вместе с подельниками мужчина сбывал около килограмма кокаина.



Во время обысков сотрудники СЬУ изъяли 200 граммов кокаина, более 30 электронных сигарет с марихуаной, а также весы и упаковочный материал для сбыта наркотиков.



Напомним, СБУ накрыла канал контрабанды наркотиков из Южной Америки.

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